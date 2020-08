Anniversario 11/9, quest’anno niente tributo luci (Di sabato 15 agosto 2020) L’11/9 è una data fondamentale per il mondo contemporaneo. E onorarlo è un modo per dare credito alle migliaia di vittime seppellite dalla cadute delle Torri Gemelle. Questo 2020, segnato dall’emergenza pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19, vedrà però delle differenze importanti rispetto agli anni passati. Per evitare assembramenti che nelle piazze di New York … Leggi su periodicodaily

PE_Italia : ?????Quest'anno si celebra il 70° anniversario della dichiarazione Schuman. Visita la mostra online su @Europeanaeu c… - DoutzenGross : @massimoborgia2 Quest’anno festeggio il decimo anniversario del myself marriage - FrontieraRieti : Quest’anno, il calendario della Polizia di Stato 2021 celebrerà il 40° Anniversario della Legge n.121 del 1981 che… - BitontoLiveIt : #Bitonto Festa dell’Assunzione, quest’anno il 145esimo anniversario dell’Arciconfraternita dell'Immacolata - vesuvianonews : Quest’anno, il calendario della Polizia di Stato 2021 celebrerà il 40° Anniversario della Legge n.121 del 1981 che… -

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario quest’anno Festa dell'Assunzione, quest'anno il 145esimo anniversario dell'Arciconfraternita dell'Immacolata BitontoLive