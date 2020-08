Annabelle "è fuggita dal museo dei Warren", la falsa notizia diventa virale e le reazioni sono esilaranti (Di sabato 15 agosto 2020) Negli ultimi giorni si era diffusa online la falsa notizia che Annabelle, la bambola posseduta da uno spirito demoniaco, era fuggita e le reazioni sono esilaranti. Annabelle, la bambola posseduta da uno spirito malvagio, non è fuggita dall'espositore in cui era conservata nel museo dei coniugi Warren, tuttavia la falsa notizia è diventata virale online, dando vita a reazioni esilaranti. La popolarità del franchise cinematografico nato con The Conjuring ha permesso alla notizia di diffondersi rapidamente e i tweet sui social media ... Leggi su movieplayer

Malignant | Annabelle Wallis parla del film girato con James Wan

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, ad Annabelle Wallis è stato chiesto com’è stato lavorare con il creatore dell’universo di The Conjuring James Wan al suo prossimo film horror orig ...

