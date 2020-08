Andrea Pirlo e la Juve che verrà: quante novità (Di sabato 15 agosto 2020) Andrea Pirlo ha preso il timone del comando della sua Juventus ed è già al lavoro sulla squadra del futuro pronto a rivoluzionarla Andrea Pirlo lavora giorno e notte per la sua prima Juventus, quella che gli aprirà le porte di allenatore. L’ex centrocampista è ben conscio dell’onere ricevuto e non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato, tantomeno andando incontro a fallimenti, nemmeno messi in preventivo se guidi la Juventus. Da perfezionista qual è cercherà la soluzione migliore, con un pensiero ben chiaro in mente; costruire il modulo attorno alla squadra. Non avendo mai allenato, infatti, non si conoscono le tattiche preferite dal “Maestro“, con più di una soluzione al vaglio. ... Leggi su bloglive

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - pisto_gol : Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23,non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavett… - StoriaAmore79 : 'Tu non vai da nessuna parte!' Pirlo ci crede davvero, vuole rilanciare questo giocatore! IL NOME?… - mitzvah_bar : RT @JuveTweetBot: Andrea Pirlo + Maurizio Sarri = Andrizio Pirri -