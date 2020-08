Andrea Crisanti e i mille infetti al giorno in arrivo (Di sabato 15 agosto 2020) Il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte contro coloro che stanno facendo passare il messaggio che è tutto finito, che il virus non esiste più. E oggi torna a farlo in un’intervista rilasciata al Messaggero: «Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumentano, più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo. Hanno causato dei danni enormi. ... Leggi su nextquotidiano

