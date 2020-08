“Andate via porci italiani”: il brutale assassinio del finanziere Raimondo Falqui (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1956 fu brutalmente assassinato Raimondo Falqui, una giovane Guardia di Finanza in servizio presso il distaccamento delle Fiamme Gialle di Fundres, in Val Pusteria. Una serata alla locanda A circa mezzo chilometro dall’abitato sorgeva la casermetta che ospitava il contubernium della Guardia di Finanza. La sera delle Feriae Augusti, verso le 21, due finanzieri ventenni, Raimondo Falqui e Francesco Lombardi, si aggregarono ad un gruppo di musicanti che stava passando nei pressi del distaccamento e, insieme ad esso, si recarono presso la locanda dell’Enel. I due commilitoni erano disarmati e abbigliati esclusivamente con calzoni e camicia militari. Falqui calzava un paio di scarpette da tennis prive di stringhe. La brigata di ... Leggi su ilprimatonazionale

