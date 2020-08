Amleto incoronato in riva al Lario dopo la drammatica caduta di Remco (Di sabato 15 agosto 2020) Splendido e crudele come solo il ciclismo sa essere. E’ questa il messaggio che ci dà il Giro di Lombardia 2020, un’autentica corsa ad eliminazione diretta che ha visto i corridori arrivare, uno alla volta, esausti all’arrivo sul lungolago di Como. Ha vinto con pieno merito Jakob Fuglsang. Il danese dell’Astana, già trionfatore dell’ultima Liegi – Bastogne – Liegi, è stato superlativo conquistando così il suo secondo successo in una classica monumento. Dietro allo scandinavo, il neozelandese George Bennett, recente vincitore del Gran Piemonte, ha tentato in vano di contrastare Fuglsang prima di alzare bandiera bianca sulla salita conclusiva di giornata, quel San Fermo della Battaglia tanto caro a Giuseppe Garibaldi. Il 114° Giro di Lombardia, tuttavia, va ben oltre il suo risultato finale e, ... Leggi su tpi

