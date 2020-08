Alto Adige, muore giovane alpinista: Giulia aveva solo 29 anni (Di domenica 16 agosto 2020) Incidente fatale sulla Cima delle Anime in Alto Adige, muore Giulia Tita giovane alpinista di 29 anni. La ragazza proveniva da Trento ed è scivolata la mattina del 15 agosto da un attraversamento scosceso sul sentiero per la Cima delle Anime. La rovinosa caduta sulle rocce della Val Passiria non le ha lasciato scampo. I … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

