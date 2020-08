Aliante precipita tra le montagne della Valsesia: morto svizzero di 70 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Tragedia di Ferragosto nei cieli del Piemonte. Il pilota di un Aliante è morto dopo essere precipitato sabato pomeriggio tra le montagne della Valsesia (Vercelli). La vittima è uno svizzero di 70 anni. Il mezzo si è schiantato nel territorio compreso tra i comuni di Alagna Valsesia e Alto Sermenza. Dopo la segnalazione della caduta sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme all’eliambulanza del 118. Una volta giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto che constatare la morte del conducente del velivolo. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Leggi su laprimapagina

solops : Aliante precipita in Valsesia: muore il pilota uno svizzero di 70 anni - Laprimapagina : #Vercelli Aliante precipita tra le montagne della Valsesia: morto svizzero di 70 anni - zazoomblog : Vercelli aliante precipita in Valsesia: morto il pilota - #Vercelli #aliante #precipita - tusciaweb : Aliante precipita in Valsesia, morto il pilota 70enne Vercelli - È stato un ferragosto drammatico quello in Valses… - occhio_notizie : Precipita aliante in Valsesia, morto il pilota -