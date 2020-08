Alex Zanardi, il figlio Niccolò e la frase su Instagram che commuove: “….sempre” (Di sabato 15 agosto 2020) Niccolò Zanardi, figlio di Alex torns a postare una fotografia sul suo profilo Instagram. Anche in questo caso da Castiglione della Pescaia, dove si trova in vacanza. “Quando trovi una persona che sa farti sorridere veramente nei momenti molto difficili, tienitela stretta, sempre“. Niccolò Zanardi, figlio di Alex, torna a scrivere su Instagram dopo molte settimane di silenzio. E lo fa in compagnia di Martina Lopez, la sua fidanzata, molto legata a Niccolò. Ed è a lei che esplicitamente dedica l’ultimo post. Niccolò regge Martina sulle spalle e tutti e due accennano un timido sorriso. La somiglianza di Niccolò con il ... Leggi su chenews

Il ricordo di Alex, nel 2014, quando furono compagni di squadra nella Roal Motorsport. «E’ una persona molto carismatica, capitalizzava attorno a sé l’attenzione di tutto il team con la sua esperienza ...

E' chiaro che quando parla di "momenti molto difficili" il ragazzo si riferisca proprio al padre, ricoverato al San Raffaele di Milano dove sta ancora lottando per continuare a vivere. Naturalmente l' ...

