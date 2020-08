Alba Parietti, la polemica da Ibiza: “I tamponi al rientro? Così ci obbligano a rimanere in Italia” (Di sabato 15 agosto 2020) “Sono d’accordo con qualsiasi tipo di controllo, è doveroso, ma sull’ordinanza dei tamponi per chi rientra da Paesi a rischio (firmata dal ministro della Salute Speranza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ndr), c’è qualcosa che non mi torna. Mi sembra più un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia”. Così Alba Parietti da Ibiza, dove si trova in vacanza nella sua abitazione, interviene a gamba tesa su quello che è uno dei temi più dibattuti in questa settimana di Ferragosto, ovvero l’aumento dei casi di coronavirus in Italia dovuto anche ai rientri dalle vacanze all’estero, sopratutto dai Paesi cosiddetti a “rischio” per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nanoalto : RT @Kotiomkin: Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero. Ma io finché non sento la conferma di Eleonora Brigliadori no… - gemini9500 : RT @Kotiomkin: Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero. Ma io finché non sento la conferma di Eleonora Brigliadori no… - DamatoRicardo : RT @CarloRubio7: @gilardisil Tu pensa che questa viene annoverata tra le intellettuali della sinistra. Se la contende con alba parietti. - Lucia05149332 : RT @Kotiomkin: Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero. Ma io finché non sento la conferma di Eleonora Brigliadori no… - marianix4 : RT @Kotiomkin: Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero. Ma io finché non sento la conferma di Eleonora Brigliadori no… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti è una furia: problemi per il rientro dalla Spagna? SoloDonna