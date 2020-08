Acciaroli, il sindaco Pisani chiude tutto alle 2 di notte (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver imposto l’uso della mascherina anche all’aperto dopo le 21 e visti gli scarsi risultati, il sindaco di Pollica, nel cui territorio comunale ricadono le frazioni balneari di Acciaroli e Pioppi ha deciso di inasprire ulteriormente le restrizioni per contenere il contagio da covid19. Con una nuova ordinanza, Stefano Pisani ha decretato la chiusura delle attività commerciali e produttive a partire dalle due e fino alle cinque nelle due località balneari. In una nota il primo cittadino ha ringraziato la collaborazione tra polizia municipale, carabinieri, Stradale, Guardia di Finanza che ha consentito di superare questi giorni difficili. Le forze dell’ordine nel territorio comunale di Pollica hanno fatto numerosi controlli ed ... Leggi su anteprima24

settvvallo : ??Acciaroli e Pioppi, giovani poco responsabili il sindaco Pisani chiude le attività - Telecolore : 'L'estate post Covid ha riservato numeri importanti', dice il sindaco di Pollica Pisani -

Ultime Notizie dalla rete : Acciaroli sindaco

“L’estate post Covid ha riservato numeri importanti”, dice il sindaco di Pollica Pisani ...Non c'è dubbio che questo sarà un Ferragosto anomalo: celebrazioni religiose in tono ridotto, fuochi d'artificio annullati, sfilate storiche cancellate e divieti di accesso in spiaggia. I sindaci dell ...