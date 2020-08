Abbiamo rimesso l’Italia al centro della villeggiatura (Di sabato 15 agosto 2020) A Ferragosto partivano i poveri. L’ho scoperto tardi, all’inizio della mia vita Ferragosto non esisteva. I miei anni Settanta – gli anni Settanta di tutti quelli che conoscevo, giacché quando sei piccolo la vita che fai non è la vita che fai tu: è la norma – non erano dissimili dagli anni Venti di Susanna Agnelli: «Dopo gli esami partivamo per il mare». La villeggiatura era un trimestre indistinto (liquido, direi se avessi studiato) in qualche luogo di mare, di campagna, di famiglia, del quale da adulta non ho mai smesso di chiedermi: come si faceva coi vestiti? È impossibile trovare un lavasecco aperto in agosto ora, che i negozi hanno smesso da decenni di fare la pausa pranzo e l’umanità ha smesso di fare ferie trimestrali, figuriamoci nel Novecento. Forse c’era sempre ... Leggi su linkiesta

