A Treviso 260 migranti positivi su 300, il sindaco: «La Lamorgese dorme, situazione folle» (Di sabato 15 agosto 2020) «Abbiamo chiesto ai cittadini di fare sacrifici, di rimanere chiusi in casa, abbiamo chiuso le attività; hanno fatto chiudere i bar se per caso c’erano tre persone senza mascherina. E poi scopriamo che in una struttura dello Stato fanno quello che vogliono e può succedere di tutto». Il sindaco di Treviso, Mario Conte non ne può più e intervistato dal Giornale parla del caso dei 300 migranti ospitati nell’ex caserma Serena. Dei quali 260, come scrive il Giornale, sono positivi. Mentre veniva intervistato era in corso una sassaiola dei migranti contro la polizia. I migranti non vogliono attenersi alla normativa che richiede la quarantena. Il sindaco ha così deciso di chiedere i danni allo Stato. Il ... Leggi su secoloditalia

zaiapresidente : ??? Nella ex caserma “Serena” di Treviso sono quasi 260 i richiedenti asilo positivi al Covid. Ora applichiamo il p… - 8020Tizio : RT @SecolodItalia1: A Treviso 260 migranti positivi su 300, il sindaco: «La Lamorgese dorme, situazione folle» - LuigiIvanV : RT @SecolodItalia1: A Treviso 260 migranti positivi su 300, il sindaco: «La Lamorgese dorme, situazione folle» - CaioGCM : RT @SecolodItalia1: A Treviso 260 migranti positivi su 300, il sindaco: «La Lamorgese dorme, situazione folle» - MissEnzuccia : RT @ilgiornale: Il sindaco di Treviso si è già appellato all'avvocatura dello Stato. Nell'ex caserma 300 migranti: 260 positivi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso 260 Treviso. 260 migranti positivi al Coronavirus, Zaia: "chiudiamo tutto" Nordest24.it "Ho chiesto i danni al governo Ha abbandonato la nostra città"

«Abbiamo chiesto ai cittadini di fare sacrifici, di rimanere chiusi in casa, abbiamo chiuso le attività; hanno fatto chiudere i bar se per caso c'erano tre persone senza mascherina e poi scopriamo che ...

CORONAVIRUS VENETO, BOLLETTINO 13 AGOSTO/ Video conferenza stampa: +2 morti, +84 casi

Appuntamento alle ore 12.30 con la conferenza stampa di Luca Zaia per il bollettino coronavirus del Veneto di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha registrato 62 ...

«Abbiamo chiesto ai cittadini di fare sacrifici, di rimanere chiusi in casa, abbiamo chiuso le attività; hanno fatto chiudere i bar se per caso c'erano tre persone senza mascherina e poi scopriamo che ...Appuntamento alle ore 12.30 con la conferenza stampa di Luca Zaia per il bollettino coronavirus del Veneto di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha registrato 62 ...