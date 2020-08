A scuola anche senza distanziamento ma con la mascherina: scoppia la polemica (Di sabato 15 agosto 2020) "Si perso solo tempo, meglio andare tutti in ferie": i presidi, pur con ironia, contestano le nuove indicazioni per la scuola che prevedono l'ingresso in classe anche senza distanziamenti e banchi ... Leggi su gazzettadelsud

SalernoSal : Il teorema di Lucignolo. Davvero non capisco perché non si possa dire: la priorità è far partire la scuola a sette… - s_parisi : Ma su #Rousseau non possono votare anche per mandare a casa Azzolina? Lockdown poteva essere premessa a grande rifo… - AzzolinaLucia : Anche oggi sono al Ministero, al lavoro per la ripresa di settembre. Come me, in questi giorni, c'è tanto personale… - ordonezjean96 : @calumssoft @sakatalovebot Stessa cosa per la parte relativa a 'se ogni ragazza esiste fa presente questa cosa ...'… - elijahspam2 : RT @selenamjimenez: “il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova, il primo amore, il primo errore, il primo sole che… -