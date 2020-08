A La Mecca in mascherina, il pellegrinaggio ai tempi del Coronavirus – Il video (Di sabato 15 agosto 2020) Come tutti gli anni, in Arabia Saudita va avanti da fine luglio il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della Mecca, quinto pilastro dell’Islam, rituale che tutti i musulmani che possono permettersi dovrebbero compiere almeno una volta nella propria vita. Ma a differenza degli anni scorsi, quest’anno avviene in modo ridotto e contingentato a causa del Coronavirus. Mascherine, test, vietato baciare la Kaaba Non ci sono più le lunghe e folte file di fedeli che si inginocchiano davanti al cubo nero e dorato – la Kaaba – che rappresenta il santuario più sacro dell’Islam. I fedeli invece sono obbligati a camminarci attorno. Per evitare pericolosi assembramenti, quest’anno potranno andarci soltanto i musulmani residenti in Arabia Saudita, circa 100mila persone su un totale di ... Leggi su open.online

