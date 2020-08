500 Miglia di Indianapolis 2020: flop Alonso, soltanto 26esimo nelle qualifiche (Di sabato 15 agosto 2020) Fernando Alonso ha chiuso in ventiseiesima posizione nelle qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis 2020. Il pilota iberico ha fatto registrare un flop a bordo della sua Arrow McLaren SP, seppur non sia sembrato particolarmente rammaricato, come dimostrato dal suo commento in merito sui social network: “Volevamo solo mettere insieme un giro solido senza drammi e mettere la macchina nello show. Non siamo stati veloci come volevamo“. Leggi su sportface

