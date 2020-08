16 Agosto 2020, Auguri di Buon Onomastico Rocco! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI da inviare oggi (Di domenica 16 agosto 2020) Tanti Auguri di Buon Onomastico Rocco! Per l’occasione, nella gallery (in alto) proponiamo una selezione di IMMAGINI che possono essere inviate oggi, 16 Agosto 2020, su Facebook e WhatsApp. Di seguito (in basso) una selezione di VIDEO e FRASI. Per chi volesse saperne qualcosa di più sul santo che si ricorda il 16 Agosto, Rocco è spesso raffigurato in abiti da pellegrino con un cane al suo fianco nell’atto di porgergli un pane. La raffigurazione si ispira a questo momento della sua vita, quando, colpito dalla peste e appartatosi in una capanna, sarebbe morto di fame se un cane randagio non gli avesse recato quotidianamente un pane, e se dalla terra non fosse sgorgata ... Leggi su meteoweb.eu

espressonline : L'avvocato di Luca Zaia con 400 milioni a Malta: l'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domani 15 agosto… - GiovanniToti : 14 AGOSTO 2018 - 14 AGOSTO 2020 A due anni dal crollo di #PonteMorandi, il mio pensiero è per le 43 vite che abbia… - TeresaBellanova : 18 agosto 2019 - 13 agosto 2020 Liberi altri di fare scelte diverse. Confermando la verità di quella profezia di un… - PicchioRocca : RT @martinacarletti: 14 agosto 2020 Crisanti: 'a Padova abbiamo decine e decine di malati in terapia intensiva'. Fact checking: sono 6 in t… - Rada00563645 : RT @DANTARESFOREVER: 15 Agosto 2020 “L’Assunzione in cielo” -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto 2020 Che cosa è successo oggi? – Sabato 15 agosto 2020 Radio Popolare Ferragosto 2020: le spiagge deserte, tutti gli appelli e le ordinanze nei Comuni trapanesi

E' un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, ol ...

Migranti: Lamorgese riconosce l’aumento degli sbarchi e annuncia navi e caserme per la quarantena dei positivi

MlLANO – La ministra Lamorgese snocciola i dati sul’immigrazione, cercando di presentare numeri che il governo ritiene positivi, ignorando l’invasione avvenuta dall’inizio del 2020. Infatti, pur ricon ...

E' un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, ol ...MlLANO – La ministra Lamorgese snocciola i dati sul’immigrazione, cercando di presentare numeri che il governo ritiene positivi, ignorando l’invasione avvenuta dall’inizio del 2020. Infatti, pur ricon ...