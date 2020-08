Zona Bicocca, spaccia nell'alloggio sotto sfratto (Di venerdì 14 agosto 2020) Viveva in una casa sotto sfratto. E nell'abitazione sono stati trovati 20 grammi di cocaina, oltre a bustine per il confezionamento della droga e 370 euro in contanti. Così è scattato l'arresto. Le ... Leggi su ilgiorno

milanomagazine : Milano, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in zona Bicocca - - DBenedectus : È successo in via Pulci a Milano (zona Bicocca), nei guai un uomo di 43 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Bicocca Milano, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in zona Bicocca La Milano Spaccia nell’alloggio sotto sfratto

Viveva in una casa sotto sfratto. E nell’abitazione sono stati trovati 20 grammi di cocaina, oltre a bustine per il confezionamento della droga e 370 euro in contanti. Così è scattato l’arresto. Le in ...

Milano, spaccia nella casa sotto sfratto: arrestato 43enne

La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. L'uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, aveva ripreso l'attività di vendita ...

Viveva in una casa sotto sfratto. E nell’abitazione sono stati trovati 20 grammi di cocaina, oltre a bustine per il confezionamento della droga e 370 euro in contanti. Così è scattato l’arresto. Le in ...La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. L'uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, aveva ripreso l'attività di vendita ...