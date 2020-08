Zingaretti: «Non sosterremo mai la candidatura di Virginia Raggi, sono stati cinque anni drammatici per Roma» – Il video (Di venerdì 14 agosto 2020) Doveva essere un «rinnovato clima politico» quello tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle aperto ieri con una nota, e confermato oggi dopo il voto su Rousseau. E invece, a poche ore dal «Sì» della base pentastellata che fa cadere il limite dei due mandati e apre ad alleanze territoriali, il segretario del Pd Nicola Zingaretti rilancia parole molto dure contro la sindaca della Capitale e la sua ricandidatura. «Non sosterremo mai la candidatura di Virginia Raggi». Il segretario dem mette dei paletti precisi sulla Capitale: «Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi a un secondo mandato da sindaco di Roma», ha detto ... Leggi su open.online

