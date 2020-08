Zingaretti gela le ambizioni della Raggi e spegne l’entusiasmo M5s: «Non la sosterremo mai» (Di venerdì 14 agosto 2020) Più che Raggi, raggelata. Nicola Zingaretti spegne infatti sul nascere gli entusiasmi grillini. Il via libera della ricandidatura della sindaca da parte della piattaforma Rouseeau lascia indifferente il segretario dem. I pentastellati che speravano in un patto Pd-M5s per il secondo mandato della Raggi è rimasto deluso. Zingaretti disposto ad appoggiare il M5s ovunque tranne che a Roma «Non capisco il polverone che si è costruito intorno a questa non notizia della ricandidatura. La sindaca è al primo mandato e nel 99,9% dei casi chi ha fatto un mandato si ricandida per il secondo». Così Zingaretti a Orbetello, parlando del ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Zingaretti gela le ambizioni della Raggi e spegne l’entusiasmo M5s: «Non la sosterremo mai» -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti gela Zingaretti gela il M5S: "Non sosterremo mai Virginia Raggi, per Roma sono stati anni drammatici" | VIDEO Corriere di Viterbo Gelo tra M5S e Pd: a rischio la riconferma di Raggi

Zingaretti lapidario: bene l’apertura dei 5 Stelle alle alleanze, ma non sosterremo mai la sua candidatura a Roma. A chi si appoggeranno i grillini? Di Maio tende la mano, ma Zingaretti porge il gomit ...

Zingaretti gela il M5S: "Non sosterremo mai Virginia Raggi, per Roma sono stati anni drammatici" | VIDEO

. "Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la ...

Zingaretti lapidario: bene l’apertura dei 5 Stelle alle alleanze, ma non sosterremo mai la sua candidatura a Roma. A chi si appoggeranno i grillini? Di Maio tende la mano, ma Zingaretti porge il gomit .... "Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la ...