Youth League 2019/2020, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo il lockdown e il rischio interruzione con tanto di due gare rinviate a data da destinarsi a marzo, la Youth League 2019/2020 è pronta a tornare nel vivo in questa estate di calcio giocato. Anche l’attività giovanile vuole la sua fetta di audience e la principale competizione europea dedicata agli U19 è pronta a tenere incollati allo schermo milioni di appassionati. Si gioca martedì 18 agosto e mercoledì 19 agosto e Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta testuale della partita più interessante. tabellone quarti Martedì 18 agosto Ore 15:00, Midtjylland-Ajax Ore 18:00, Dinamo Zagabria-Benfica Mercoledì 19 agosto Ore 15:00, Salisburgo-Lione Ore 18:00, Inter/Rennes-Juventus/Real Madrid Leggi su sportface

