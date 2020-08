Young Wallander, primo trailer per la serie tv Netflix in arrivo il 3 settembre (Di venerdì 14 agosto 2020) Young Wallander la serie tv Netflix dal 3 settembre in streaming prequel del personaggio dei romanzi svedesi Il personaggio del detective Kurt Wallander, interpretato tra gli altri da Kenneth Branagh prende una deriva giovanile su Netflix con la serie in 6 episodi prodotta da Yellow Bird e che racconterà le origini del personaggio, in streaming dal 3 settembre. Nato dalla penna di Henning Mankell Il Giovane Wallander – Young Wallander sarà basato sui primi libri della saga in cui si raccontano le prime indagini di Wallander. La serie sarà fortemente serializzata costruita su un unico caso da affrontare. I registi sono Ole ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Young Wallander Young Wallander, primo trailer per la serie tv Netflix in arrivo il 3 settembre Dituttounpop Young Wallander, primo trailer per la serie tv Netflix in arrivo il 3 settembre

Il personaggio del detective Kurt Wallander, interpretato tra gli altri da Kenneth Branagh prende una deriva giovanile su Netflix con la serie in 6 episodi prodotta da Yellow Bird e che racconterà le ...

The Witcher GRATIS per PC

Dopo il successo della serie televisiva Netflix, GOG ha deciso di rendere scaricabile GRATIS il primo gioco della saga videoludica CD Projekt Red, The Witcher, per PC. Il gioco RPG d’azione/fantasy sa ...

Il personaggio del detective Kurt Wallander, interpretato tra gli altri da Kenneth Branagh prende una deriva giovanile su Netflix con la serie in 6 episodi prodotta da Yellow Bird e che racconterà le ...Dopo il successo della serie televisiva Netflix, GOG ha deciso di rendere scaricabile GRATIS il primo gioco della saga videoludica CD Projekt Red, The Witcher, per PC. Il gioco RPG d’azione/fantasy sa ...