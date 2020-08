“Yale discrimina bianchi e asiatici in favore dei neri”. L’università dei buonisti nel mirino di Trump (Di venerdì 14 agosto 2020) Yale, 14 ago – Il Dipartimento di Giustizia Usa sferra un secondo attacco all’Università di Yale accusandola di violare la legge sui diritti civili, discriminando cioè le domande di ammissione degli studenti asiatici e bianchi a favore di quelli afroamericani. Secondo l’amministrazione Trump, il rettorato della prestigiosa università nell’ammettere i nuovi studenti userebbe la razza non come uno dei fattori, secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema, ma come fattore predominante o determinante per la scelta dei candidati. L’indagine Ne sarebbero la riprova i risultati di un’indagine aperta due anni fa e diffusa dal Dipartimento di Giustizia «in risposta a una denuncia di gruppi asiatico-americani» sulla condotta ... Leggi su ilprimatonazionale

