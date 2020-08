World Breaking news del 14 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi, 14 agosto 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. World last news del 14 agosto 2020 Spagna: divieto di fumare all’aperto in Galizia Nel tentativo di arginare i focolai di coronavirus nella regione la Galizia ha vietato di fumare all’aperto. Il divieto scatta nel momento in cui non è possibile rispettare la distanza di … Leggi su periodicodaily

MimmoSiena1 : -Breaking News- Intervista Esclusiva di World News 24 a Luigia Bressan,Artista e scultrice di Cartapesta,la prima p… - Breaking_Deb : RT @pruckler: Tutto per te @Pennacchiiiii -

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking World Breaking news del 13 agosto 2020 Zazoom Blog World Breaking news (periodicodaily)

Il Ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha asserito che i dubbi di numerosi analisti sul vaccino anti-covid russo sono “assolutamente infondati“. Murashko ha inoltre aggiunto: “Sembra che i ...

Hisense and Paris Saint-Germain announce global partnership

QINGDAO, China, Aug. 10, 2020 /PRNewswire/ -- Internationally renowned football club Paris Saint-Germain today announces leading consumer electronics and home appliances company, Hisense as their late ...

Il Ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha asserito che i dubbi di numerosi analisti sul vaccino anti-covid russo sono “assolutamente infondati“. Murashko ha inoltre aggiunto: “Sembra che i ...QINGDAO, China, Aug. 10, 2020 /PRNewswire/ -- Internationally renowned football club Paris Saint-Germain today announces leading consumer electronics and home appliances company, Hisense as their late ...