Will Smith mostra i denti che gli ha rotto Jason Derulo durante una partita a golf: il video virale (Di venerdì 14 agosto 2020) Will Smith ha pubblicato su Instagram un video diventato virale in queste ore in cui mostra i denti che Jason Derulo gli avrebbe rotto durante una partita a golf. Nel filmato si vedono i due mentre giocano e ad un certo punto il cantante colpisce per sbaglio l’attore che si mostra dolorante e fa vedere dei “denti rotti”. Una scena esilarante, da lui commentata con:”E da allora nessuno ha più visto JasonDerulo”. Tantissimi i commenti al post, con centinaia di utenti che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Non c’è da preoccuparsi però ... Leggi su ilfattoquotidiano

fainformazione : Jason Derulo rompe i denti a Will Smith con una mazza da golf: il video diventa virale Will Smith ha pubblicato… - fainfocultura : Jason Derulo rompe i denti a Will Smith con una mazza da golf: il video diventa virale Will Smith ha pubblicato… - rogersouzaroma : ?????? Sarà vero?: Jason Derulo rompe i denti a Will Smith giocando a golf ?? Jason Derulo ha preso lezioni di golf da… - TenaceMente_com : #JasonDerulo rompe i denti a #WillSmith con una mazza da golf: il video diventa virale: - caotica1989 : RT @NadiaPasticcio: Jada Pinkett “Durante quel particolare viaggio, ho imparato tanto su di me e sono stata in grado di affrontare l’immatu… -