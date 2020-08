‘Will, Il Principe di Bel-Air’, arriva il reboot dell’amatissimo telefilm e sarà a tinte drama (Video) (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ stato il sito The Hollywood Reporter annunciare che l’amatissima sitcom degli anni 90 Willy, il Principe di Bel-Air sarebbe in fase di sviluppo per un reboot; il sito ha spiegato che Will Smith in collaborazione con i Westbrook Studios della moglie Jada Pinkett, sarebbe a lavoro sul remake della serie tv andata in onda dal 1990 al 1996, per un totale di 6 stagioni e 148 episodi che aveva come protagonista appunto il giovanissimo attore. Uno dei dettagli più curiosi che riguardano la sitcom è che a quanto pare sarà ispirata a un trailer realizzato dal direttore della fotografia Morgan Cooper nel 2019, che riprendeva la popolare serie, trasformandola poi successivamente in un dramma. Cooper ha messo in risalto punti oscuri e drammatici della serie rispetto a quelli goliardici a cui eravamo abituati e ... Leggi su isaechia

