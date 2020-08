Westworld 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di venerdì 14 agosto 2020) HBO ha dato il via alla produzione della nuova stagione di uno show che ha raggiunto un incredibile successo tra il pubblico: stiamo parlando di Westworld. Il presidente della rete, Casey Bloys, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito dello show; di seguito le sue parole ufficiali riportate da Tvline: “Dal parco a tema western alla metropoli tecnocratica di un prossimo futuro, abbiamo amato profondamente ogni colpo di scena che le menti degli storyteller Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno partorito. Non vediamo l’ora di scoprire dove la loro visione ci porterà prossimamente.“Segui Termometro Politico su Google News Per quanto riguarda la data di uscita dello show, al momento non è possibile fare ipotesi su Quando Westworld verrà messo in onda; ciò anche a causa ... Leggi su termometropolitico

