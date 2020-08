Wanda Nara Instagram, elettrizzante nel mini vestito azzurro: «Fai volare la fantasia!» (Di venerdì 14 agosto 2020) Questa volta l’affascinante Wanda Nara su Instagram si è davvero superata. Il suo ultimo post social ha lascito i suoi oltre 6 milioni di followers completamente a bocca aperta. Il breve video ha regalato ottimi spunti all’immaginazione. Wanda con il suo fisico perfetto fasciato nel mini dress azzurro cielo è da capogiro. È praticamente impossibile ignorare tanta femminilità. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea di like e commenti. Non c’è nulla da fare, Wanda si conferma ancora una volta la regina indiscussa dei social. Ogni volta le basta pochissimo per risultare irresistibile agli occhi dei suoi fan, i quali provano una profonda ... Leggi su urbanpost

