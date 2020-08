Viviana Parisi ultime notizie, lo struggente appello di Daniele Mondello: “Amo mio figlio e lo voglio ritrovare” (Di venerdì 14 agosto 2020) Scomparsa Viviana Parisi e Gioele Mondello Data scomparsa: 3 agosto 2020 Data ritrovamento corpo Viviana Parisi: 8 agosto 2020 Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda (dall’ultimo al primo) Scomparsa Gioele Mondello, parla una sensitiva: “Lui è lì, vicino alla madre” Sono trascorsi 11 giorni dalla scomparsa di Viviana Parisi assieme al figlio Giele e … L'articolo Viviana Parisi ultime notizie, lo struggente appello di Daniele Mondello: “Amo mio figlio e lo voglio ritrovare” Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - Tg3web : Undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele. Decine di persone stanno battendo le campagne di Caronia, dove è… - _DAGOSPIA_ : TUTTO QUELLO CHE NON TORNA NELLA MORTE DI VIVIANA PARISI-LA BUGIA AL MARITO E LA SCOMPARSA DI GIOELE… - Italia_Notizie : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi e Gioele, tutti i punti oscuri Corriere della Sera Perché Viviana ha raccontato una bugia?

In ordine cronologico, il primo mistero di questo giallo è nella bugia di Viviani Parisi al marito, Daniele Mondello, prima di partire da casa, cioè da Venetico, un centro dell’hinterland di Messina.

Viviana Parisi, zia di Gioele: vado a cercarlo. Contattate sensitive: "Il bimbo è lì"

"Possiamo dare una mano a trovare il piccolo Gioele". Sono almeno tre le segnalazioni di sensitive arrivate agli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana e sulla scomparsa di Gioele. Indicazioni ...

In ordine cronologico, il primo mistero di questo giallo è nella bugia di Viviani Parisi al marito, Daniele Mondello, prima di partire da casa, cioè da Venetico, un centro dell’hinterland di Messina."Possiamo dare una mano a trovare il piccolo Gioele". Sono almeno tre le segnalazioni di sensitive arrivate agli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana e sulla scomparsa di Gioele. Indicazioni ...