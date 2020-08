“Viviana Parisi stava andando alla Piramide della Luce”: la ricostruzione dell’avvocato del marito (Di venerdì 14 agosto 2020) Quel maledetto lunedì 3 agosto Viviana Parisi stava andando con suo figlio Gioele alla “Piramide della Luce”, luogo circondato da credenze mistiche ed esoteriche. Ne è convinto Claudio Mondello, cugino e avvocato del marito della donna, trovata morta l’8 agosto ai piedi di un traliccio in un bosco vicino all’autostrada Messina-Palermo. In un lungo post su Facebook il legale fornisce la sua personale ricostruzione di quel mattino, da quando Parisi esce dalla sua casa di Venetico dicendo al marito che va a Milazzo per comprare delle scarpe al figlio fino al momento dell’incidente, all’altezza di Caronia (in un punto assolutamente ... Leggi su tpi

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Tg3web : Undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele. Decine di persone stanno battendo le campagne di Caronia, dove è… - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - megintoesh : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - frances18008072 : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, vigili del fuoco ispezionano pozzo -

Ultime Notizie dalla rete : “Viviana Parisi Dj morta: cane molecolare per ricerca piccolo Gioele Affaritaliani.it