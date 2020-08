Viviana Parisi, spunta l’ipotesi incidente-suicidio: per i pm Gioele era vivo in macchina con la mamma a Sant’Agata (Di venerdì 14 agosto 2020) C’è una nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj trovata morta lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia, in Sicilia, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. Il bambino sarebbe morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre, dopo avere nascosto il corpo del bambino, si sarebbe suicidata. Accertamenti specifici sono in corso sulla vettura della donna. Il piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi – la donna -, non solo era in macchina con la mamma a Sant’Agata di Militello, ma era vivo. Il nuovo dettaglio è emerso in giornata sempre dai filmati delle telecamere di video-sorveglianza analizzati dai ... Leggi su open.online

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del re… - Tg3web : Undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele. Decine di persone stanno battendo le campagne di Caronia, dove è… - HuffPostItalia : Caso Viviana Parisi: Gioele potrebbe essere morto nell'incidente - zazoomblog : Dj Viviana Parisi lultima pista degli investigatori: Gioele morto nellincidente in auto - #Viviana #Parisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi e Gioele, tutti i punti oscuri Corriere della Sera Viviana Parisi, spunta una telefonata al numero d'emergenza: «C'è stato un incidente e c'è anche un bambino»

Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia, ha avuto un incidente prima di scomparire lo scorso 3 agosto e gli inquirenti hanno acquisito l'audio di una telefonata al numero d'emerge ...

Dj morta, si cercano testimoni. Appello marito: amo Gioele, aiutatemi a trovarlo

I vigili del fuoco stanno ispezionando un pozzo a poco meno di un km dal luogo del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi. Diverse squadre sono al lavoro con i mezzi Usar per arrivare fino al fon ...

Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia, ha avuto un incidente prima di scomparire lo scorso 3 agosto e gli inquirenti hanno acquisito l'audio di una telefonata al numero d'emerge ...I vigili del fuoco stanno ispezionando un pozzo a poco meno di un km dal luogo del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi. Diverse squadre sono al lavoro con i mezzi Usar per arrivare fino al fon ...