Viviana Parisi, per i pm Gioele era vivo in macchina con la mamma a Sant’Agata (Di venerdì 14 agosto 2020) Il piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi – la donna trovata morta lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia, in Sicilia -, non solo era in macchina con la mamma a Sant’Agata di Militello, ma era vivo. Il nuovo dettaglio emerge sempre dai filmati delle telecamere di video-sorveglianza analizzati dai pm. «Dal video di Sant’Agata di Militello si capisce che Gioele era vivo: si vede la faccia e si vede che è vivo. L’immagine è chiara. E questo rende più fondata l’ipotesi che nell’incidente stradale il bambino fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c’è un “buco” di 10 minuti», dice il procuratore di Patti, Angelo ... Leggi su open.online

