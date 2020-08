Viviana Parisi, nuova ipotesi investigativa: Gioele morto nell’incidente (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo 11 giorni di ricerche non c’è ancora traccia di Gioele, scomparso insieme alla madre il 3 agosto. Mentre il corpo di Viviana Parisi è stato trovato ai piedi di un traliccio nei boschi di Caronia, è mistero sul destino del figlio di 4 anni. Il padre, Daniele Mondello, ha pubblicato un altro disperato appello su Facebook e alle ricerche stanno partecipando in modo autonomo anche i familiari di Gioele. Gioele morto nell’incidente: l’ultima pista La Procura ha confermato che Gioele era vivo poco prima dell’incidente sulla Messina-Palermo. Il procuratore Angelo Cavallo ha potuto asserire che il bambino si trovava a Sant’Agata di Militello, come confermano le immagini di una telecamera di sorveglianza. Lì ... Leggi su thesocialpost

