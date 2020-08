Viviana Parisi, nessuna traccia della famiglia testimone della fuga: sono spariti nel nulla. Continuano le ricerche del piccolo Gioele (Di venerdì 14 agosto 2020) Una famiglia di quattro persone potrebbero conoscere elementi determinanti per capire cos’è successo la mattina del 3 agosto a Viviana Parisi e al figlio Gioele. Ma di loro non c’è ancora nessuna traccia. Un uomo di 50 anni, pelato, abbronzato, vestito con una canotta rossa e un pantaloncino, una donna di 45 con i capelli raccolti, due ragazzi adolescenti, una femmina e un maschio. Si sono fermati, hanno visto la donna scavalcare il guard rail col bambino e l’hanno seguita: il padre e il ragazzo. Poi sono ripartiti assieme agli altri testimoni. Scomparsi nel nulla: sono andati a vuoto finora i ripetuti appelli perché si presentino in procura. “Hanno compiuto un’opera ... Leggi su ilfattoquotidiano

