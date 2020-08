Viviana Parisi, la zia di Gioele: «Voglio trovare Gioele, faccio le ricerche da sola» (Di venerdì 14 agosto 2020) È la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia. Il piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, risulta ancora disperso. La zia ha preso l’iniziativa e si è presentata al campo ricerche La zia di Gioele, la sorella di Daniele Mondello, si è presentata al campo base delle … L'articolo Viviana Parisi, la zia di Gioele: «Voglio trovare Gioele, faccio le ricerche da sola» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata di Militello , in provincia di Messina, riprenderebbe l'Opel Corsa di Viviana Parisi, 43 anni. Con la donna trovata morta l'8 ag ...

