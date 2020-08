Viviana Parisi, la famiglia contatta la sensitiva Rosemary: “Gioele verrà ritrovato a breve. E’ vicino a lei” (Di venerdì 14 agosto 2020) Si continua a cercare il piccolo Gioele Mondello, il bambino scomparso insieme a sua madre Viviana Parisi lo scorso 3 agosto. La famiglia di Gioele ha contattato, nella speranza che torni utile alle indagini, una sensitiva, Rosemary Laboragine: “Sono convinta che Gioele verrà ritrovato a breve. Verrà restituito alla sua famiglia. Lui è lì vicino alla madre … L'articolo Viviana Parisi, la famiglia contatta la sensitiva Rosemary: “Gioele verrà ritrovato a breve. E’ vicino a lei” Teleclubitalia ... Leggi su teleclubitalia

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana Parisi: in tre video gli ultimi minuti. «Gioele era con lei» - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - lecodelsud : Caso Viviana Parisi, cani dell’unità cinofila di Milano Malpensa per le ricerche di Gioele #lecodelsud #news… - infoitinterno : Viviana Parisi, nessuna traccia della famiglia testimone della fuga: sono spariti nel nulla -