Viviana Parisi | Gioele era con lei Il bimbo in tre video

Era uno dei dubbi che ci assillava in questi giorni di ricerche: Gioele era con Viviana al momento dell'incidente? Chi dichiarava di averla vista sola, chi invece di averla vista con un bambino. I video recuperati sembrerebbero aver fornito delle risposte, almeno in merito. In questo terribile giallo pieno di domande e con ancora ben …

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Morte Viviana Parisi, il legale: «Voleva andare alla Piramide della Luce». Su Facebook la sua ricostruzione Corriere della Sera Il marito di Viviana Parisi: "Quella mattina erano tranquilli. Non voglio pensare al suicidio. Chi sa, parli"

“Quella mattina li avevo visti tranquilli, nessuna inquietudine, nessun litigio”: così Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, parla del 3 agosto, l’ultimo in cui ha visto la moglie e il figlio ...

Viviana Parisi, in un video Gioele in auto con la mamma. Spunta telefonata al 112

Ma c'è una altro aspetto importante. Il procuratore Patti cerca una famiglia testimone dell'incidente: "Si facciano vivi". Si tratta in particolare di una famiglia, composta da padre, madre e due figl ...

