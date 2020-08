Virus, dalla Sicilia al Piemonte i nuovi focolai: quasi tutti legati ai viaggi all'estero (Di venerdì 14 agosto 2020) Aumentano in tutta Italia i focolai, dalla Sicilia al Piemonte si moltiplica il numero di positivi al Covid-19. Gran parte dei nuovi cluster sono legati al rientro di ragazzi dalle vacanze in Grecia,... Leggi su ilmessaggero

IBeefsquatch : @Kxjyw_66 Stavolta esco fuori da ogni schema: per far capire la gravità della situazione (perché non è ancora finit… - erasersoo : Ho appena sentitoal TG una che è tornata dalla vacanza all'estero e si è lamentata perché all'aeroporto non le hann… - Nclosing123 : La Regione #Calabria invece ha chiuso le discoteche(spero) nessuno controlla e altri locali resteranno aperti così… - Ondina84 : @lixmax72 Dalla didascalia non si evince: il video è tuo? Perché, se fosse stato filmato da te, non interpreto più… - emotjons : RT @fillebIeue: a fine febbraio avevo la temperatura un po’ alta ed ero terrorizzata dalla possibilità di avere il virus non per me ma per… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus dalla Virus, in una settimana tanti contagi come a inizio aprile. Tre positivi dopo le vacanze Il Messaggero Covid-19, tamponi rapidi all’Aeroporto d’Abruzzo: ecco per chi

Sono statai intensificati i controlli sui passeggeri dei voli in arrivo da Malta e Girona, come previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute. PESCARA – Tamponi rapidi in Aeroporto, per chi torna ...

Coronavirus in Sicilia, i contagi aumentano ancora, 42 nuovi casi

CATANIA - Se questa è la seconda ondata saranno gli esperti a dirlo, ma l'aumento dei contagi è sotto gli occhi di tutti. E in Sicilia dopo i 29 casi scoperti ieri (e con nessun migrante), nelle ultim ...

Sono statai intensificati i controlli sui passeggeri dei voli in arrivo da Malta e Girona, come previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute. PESCARA – Tamponi rapidi in Aeroporto, per chi torna ...CATANIA - Se questa è la seconda ondata saranno gli esperti a dirlo, ma l'aumento dei contagi è sotto gli occhi di tutti. E in Sicilia dopo i 29 casi scoperti ieri (e con nessun migrante), nelle ultim ...