Vicenza, cane veglia il cadavere: era morta sola a 39 anni da giorni (Di venerdì 14 agosto 2020) Vicenza, il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel suo appartamento. L’allarme dato dal fratello Il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel suo appartamento, da sola, a soli trentanove anni. È la tragica ed ennesima emozionante storia che vede protagonista un cane sofferente per la perdita della padrona. Il ritrovamento è avvenuto ieri, giovedì 13, in una palazzina al civico 36 in via Barbieri a Vicenza. Dalla donna, badante rumena, non si avevano notizie da giorni. Così suo fratello ha lanciato ... Leggi su bloglive

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Vicenza, muore a 39 anni sola in casa: il suo cane veglia il cadavere per giorni - leggoit : #Vicenza, muore a 39 anni sola in casa: il suo cane veglia il cadavere per giorni - GiornaleVicenza : #Vicenza A dare l'allarme è stato il fratello che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei - ilbassanese : Non risponde al telefono, fratello lancia l'allarme: era morta in casa, a vegliarla il cane - carmineiuliano9 : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Laika: mix maremmana 4 mesi meticcio , Cane Femmina: Laika: mix maremmana di 4 mesi, si trova in provincia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza cane Morta in casa da giorni: il cane l'ha vegliata Il Giornale di Vicenza Vicenza, cane veglia il cadavere: era morta sola a 39 anni da giorni

Vicenza, il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel suo appartamento. L’allarme dato dal fratello Il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel ...

Vicenza, muore a 39 anni sola in casa: il suo cane veglia il cadavere per giorni

Da giorni nessuno aveva più notizie di lei. A dare l'allarme è stato, infine, il fratello. Ieri, mercoledì 13 agosto, i socorritori sono entrati nel suo appartamento al primo piano della palazzina al ...

Vicenza, il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel suo appartamento. L’allarme dato dal fratello Il cane veglia il cadavere della sua padrona che era morta da giorni nel ...Da giorni nessuno aveva più notizie di lei. A dare l'allarme è stato, infine, il fratello. Ieri, mercoledì 13 agosto, i socorritori sono entrati nel suo appartamento al primo piano della palazzina al ...