Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 19:45 (Di venerdì 14 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 19.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA PISANA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA. SEMPRE PER INCIDENTE CODE DI 5KM SULL’A1 FIRENZE Roma TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma.AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONI POMEZIA PER FUMO IN CARREGGIATA A CAUSA DI INCENDIO. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA TRA VIA PONTINA E CASTEL RomaNO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEI CASTELLI ... Leggi su romadailynews

