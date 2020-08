Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 09:15 (Di venerdì 14 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 8.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA SP72B VIA DEI CAPPUCCINI LOC. ALBANO LAZIALE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER FRANA TRA VIALE PIO XI E VIA MIRALAGO NEI DUE SENSI DI MARCIA , ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO TRASPORTO FERROVIARIO FINO AL 30 AGOSTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLazioNE SULLA TRATTA TIVOLI-AVEZZANO E’ INTERROTTA, ATTIVI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE NELLA GIORNATA DI OGGI LE LINEE MARE 07 E 062 INFINE I LAVORI PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE ... Leggi su romadailynews

