Venezia: un patrimonio da conservare. Equilibrio della laguna e pericolosa rincorsa al gigantismo navale

Il transito delle navi in laguna è oggetto di dibattito da tempo immemorabile senza che i governi si siano dati un obiettivo e una strategia. Dopo il fermo della crocieristica dovuto al Covid-19 ora ripartono le navi, ma Costa e MSC hanno deciso di abbandonare Venezia e di scegliere come basi Genova e Trieste. A Venezia gioiscono i Comitati Grandi Navi, ma scendono in sciopero i lavoratori portuali che, secondo la stampa locale, sarebbero in 5.000 legati alle crociere, che salgono a 21.000 includendo chi opera a Marghera e Chioggia bloccati causa il mancato scavo dei canali. Il tema è, evidentemente, scottante e, oltre a dividere l'opinione pubblica, è stato motivo d'incertezza e indecisione dei governi. Vanno considerati vari aspetti: Positivi In termini economici la ...

“La mostra in preparazione ad Asti sugli arazzi sarà di pari livello, se non superiore, alla rassegna ospitata a Venezia”

In riferimento agli articoli giornalistici pubblicati su varie testate sulla mostra degli arazzi dell’Arazzeria Scassa, nell’ambito della Douja d’Or e alle dichiarazioni di vari consiglieri comunali, ...

