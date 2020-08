Veneto ed Emilia Romagna dimezzano la capienza delle discoteche: "Obbligo mascherina" (Di venerdì 14 agosto 2020) La decisione a livello centrale è rinviata a dopo Ferragosto, ma alcune regioni dispongono restrizioni per le discoteche. E dopo le ordinanze di Toscane e Puglia - che impongono distanziamento e uso della mascherina - arrivano quelle di Veneto ed Emilia Romagna. I locali notturni potranno essere pieni solo a metà. E la mascherina diventa obbligatoria. Il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento - in vigore domani - che affronta il tema discoteche. Si parla dei locali già al momento attivi in Veneto perché dispongono delle caratteristiche per essere aperti sulla base delle norme anti-contagio decise nelle settimane dopo la ripresa.L’ordinanza prevede che il ... Leggi su huffingtonpost

