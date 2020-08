Vedi la disperazione degli altri e te la porti a casa: il racconto del vigile del fuoco di Castelmagno (Di venerdì 14 agosto 2020) Il vigile del fuoco Claudio Tosello racconta le scene strazianti viste a Castelmagno dove 5 ragazzini hanno perso la vita in un incidente stradale. Intanto è stata disposta l’autopsia per il guidatore. Non è stato facile il lavoro per Claudio Tosello nella notte dell’incidente che ha tolto la vita a cinque ragazzi a Castelmagno. Arrivato … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

OscarYankee55 : @sissicirce12 Se questa è la sua disperazione vedi il lato positivo: ha i neuroni coordinati e attivi. Un plauso a lei!!?????? - AndreaLompio53 : Non ci sono solo i furbetti del cartellino in mutande, o del #bonus600 'per beneficenza'. Lo schifo italiano lo ved… - ClaudiaAltErLo1 : Settimane in mezzo al mare, circondati da terrore e disperazione, finché non vedi la Porta d'Europa di Lampedusa e… - FatmyLilVampire : Nella disperazione totale e rimasta fuori casa (vedi precedente tweet), è partito un momento nostalgia canaglia ric… - alfrig409 : RT @gzibordi: drammatiche scene di disperazione a Chicago vedi la popolazione nera affamata costretta a saccheggiare i panifici per mangiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedi disperazione Ragazzo schiacciato dai massi sul Piave. «Vedi passare l'ambulanza, ma non pensi che sia... Il Gazzettino Il racconto choc del soccorritore: "Abbracciava suo figlio morto"

"Ho visto una donna abbracciata ad un ragazzino morto". Comincia così il racconto choc di Claudio Tossello, 53 anni, vigile del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), intervenuto in alta Valle ...

Caronia, la disperazione del papà di Gioele: "Lo amo e lo voglio trovare"

“Chiunque abbia visto qualcosa dopo l'incidente, nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia”, dice il papà nel video, prima di essere sopraffatto dalle lacrime. “Amo mio figlio e lo voglio tr ...

"Ho visto una donna abbracciata ad un ragazzino morto". Comincia così il racconto choc di Claudio Tossello, 53 anni, vigile del fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), intervenuto in alta Valle ...“Chiunque abbia visto qualcosa dopo l'incidente, nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia”, dice il papà nel video, prima di essere sopraffatto dalle lacrime. “Amo mio figlio e lo voglio tr ...