Varese | vaccino antinfluenzale | test gratuiti nelle scuole

Varese, 14 agosto 2020 - Sprint per arrivare all'inizio delle scuole con l'obiettivo di limitare al massimo le possibilità di contagio da Covid-19 fra le mura scolastiche. Al di là degli interventi ...

Vaccini antinfluenzali gratuiti per tutti gli alunni delle scuole varesine in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Un’iniziativa, quella di proporre il vaccino a tutti i bambini, che è sugge ...Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412. Coronavirus in Italia, cres ...