Vaccino, la Ue ha chiuso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi (Di venerdì 14 agosto 2020) 'Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l'acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro '. Così la presidente dell'Esecutivo comunitario, , su Twitter. '... Leggi su leggo

capdkez : RT @Giovanni7769: @matteorenzi Se il #COVID19 non è reale Avete chiuso il paese e distrutto l'economia. Dovete andare in galera. Se il #C… - ilmessaggeroit : #vaccino, la #ue ha chiuso il primo accordo per l'acquisto di 400mila dosi - PulcinoRossoner : RT @MedBunker: Devo farlo il vaccino per la Covid-19? Deve essere obbligatorio? Sì! No! Chi raccoglie firme, chi chiede sia fatto prima a… - F_Baldux : RT @MedBunker: Devo farlo il vaccino per la Covid-19? Deve essere obbligatorio? Sì! No! Chi raccoglie firme, chi chiede sia fatto prima a… - TheVk17 : RT @MedBunker: Devo farlo il vaccino per la Covid-19? Deve essere obbligatorio? Sì! No! Chi raccoglie firme, chi chiede sia fatto prima a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino chiuso Vaccino, la Ue ha chiuso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi Il Messaggero Vaccino, la Ue ha chiuso il primo accordo per l'acquisto di 400mila dosi

«Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l'acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Covid-19». Così la presidente dell'Esecutivo co ...

Coronavirus negli Stati Uniti, le 5 regole di Fauci: «Evitate i bar»

Mentre gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 166.777 morti su 5.236.599 contagiati, Anthony Fauci (leggi qui l’intervista del co ...

«Manteniamo le nostre promesse. La Commissione europea ha chiuso il primo accordo per l'acquisto fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il Covid-19». Così la presidente dell'Esecutivo co ...Mentre gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 166.777 morti su 5.236.599 contagiati, Anthony Fauci (leggi qui l’intervista del co ...