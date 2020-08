Usa, ricoverato il fratello di Donald Trump: 'È molto grave' (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recher nelle prossime ore a ... Leggi su gazzettadelsud

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a ...Robert Trump, il fratello del presidente Usa ricoverato in ospedale a New York: “Molto malato, condizioni gravi”. Casa Bianca conferma notizia, Donald andrà quanto prima a trovarlo Robert Trump, il ...