Usa, ricoverato il fratello di Donald Trump in gravi condizioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump (72 anni), il fratello minore del presidente americano, è ricoverato in un ospedale di New York in gravi condizioni. Era già stato in ospedale per molto tempo lo scorso giugno. A riportare la notizia sono stati i media americani ma presto sarà lo stesso Donald Trump (74 anni) a fornire ulteriori dettagli sulla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

