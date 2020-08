Usa, le battaglie ambientali di Kamala Harris. Il clima al centro dello scontro con Trump (Di venerdì 14 agosto 2020) «Portiamoli in tribunale», aveva detto nel 2019 riferendosi ai Big Oil. Kamala Harris ce l’aveva con i grandi produttori di petrolio, colpevoli dell’utilizzo di combustibili fossili e quindi di contribuire al peggioramento della crisi climatica. Chevron Corp, Bp Plc, ConocoPhillips e Phillips 66 furono portati a processo per infrazioni in materia ambientale. Harris, origini indiane e giamaicane, ha fatto della causa climatica un punto focale della sua campagna per la presidenza annunciata nel gennaio 2019, e ora, scelta come compagna di viaggio da Joe Biden in vista delle elezioni di novembre, può rafforzare la politica green già annunciata dal candidato democratico alla Casa Bianca. Passate appena due ore dalla nomina di Harris come ... Leggi su open.online

