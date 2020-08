USA, Dipartimento Salute: ottimismo su vaccino a gennaio (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Negli Usa a gennaio prossimo saranno disponibili “centinaia di milioni di dosi” del vaccino per il Covid-19 gratuite. Lo ha detto il Vice direttore generale del Dipartimento alla Salute, Paul Mango, nel corso di una conferenza stampa telefonica. “Ci auguriamo non solo che ogni americano abbia accesso ad un vaccino gratuito ma che non debba pagare nulla neanche per la sua somministrazione” ha detto aggiungendo che “siamo sulla buona strada per avere centinaia di milioni di dosi pronte di qui a gennaio 2021″. Infatti, ha proseguito Mango, “sono cautamente ottimista sul fatto che almeno uno dei sei vaccini in corso di sperimentazione si dimostri efficace e sicuro antro la fine dell’anno”. Il dirigente del ... Leggi su quifinanza

